16 украинских моряков застряли на арестованном судне Mekong Spirit на острове Крит и вот уже девять месяцев удерживаются греческими властями. Как сообщает корреспондент "Подробностей", украинцы через пару дней могут остаться без еды.

"Судовладелец отказался от поставок", - говорят ребята. Запасы топлива у экипажа тоже на исходе. Если использовать НЗ, так называемый "мертвый запас", хватит до конца этого месяца. И тогда на борту не будет ни света, ни воды. Также нет и медикаментов, они попросту просрочены. Ребята живут в нереальных условиях, пережили непростое лето.... А теперь вот новые испытания", - написала журналист.

Как выяснили наши журналисты, в составе экипажа судна - 16 одесситов. Их проверяют на причастность к терроризму.

"Корабль следовал из Турции в Австралию. Был задержан греческой береговой полицией, позже выяснилось на борту были оружие и взрывчатка. Экипаж утверждает, что узнали постфактум. Обвинений не предъявлено. Судно уже без груза в 60 км от Афин, в порту Лаврио", - написала корреспондент.

"Подробности" будут и дальше следить за темой и добиваться возвращения украинских моряков домой.

Ранее мы рассказывали, кто помогает украинским морякам вернуться на родину.