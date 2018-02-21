Украинские моряки застряли в Греции без топлива и продовольствия (фото) [ Редактировать ]
16 украинских моряков застряли на арестованном судне Mekong Spirit на острове Крит и вот уже девять месяцев удерживаются греческими властями. Как сообщает корреспондент "Подробностей", украинцы через пару дней могут остаться без еды.
"Судовладелец отказался от поставок", - говорят ребята. Запасы топлива у экипажа тоже на исходе. Если использовать НЗ, так называемый "мертвый запас", хватит до конца этого месяца. И тогда на борту не будет ни света, ни воды. Также нет и медикаментов, они попросту просрочены. Ребята живут в нереальных условиях, пережили непростое лето.... А теперь вот новые испытания", - написала журналист.
Как выяснили наши журналисты, в составе экипажа судна - 16 одесситов. Их проверяют на причастность к терроризму.
"Корабль следовал из Турции в Австралию. Был задержан греческой береговой полицией, позже выяснилось на борту были оружие и взрывчатка. Экипаж утверждает, что узнали постфактум. Обвинений не предъявлено. Судно уже без груза в 60 км от Афин, в порту Лаврио", - написала корреспондент.
"Подробности" будут и дальше следить за темой и добиваться возвращения украинских моряков домой.
Ранее мы рассказывали, кто помогает украинским морякам вернуться на родину.
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