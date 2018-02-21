Евросоюз прекращает финансировать КПП на границе Украины [ Редактировать ]
Прокомментировал посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли и ситуацию с отказом Евросоюза продолжать с Киевом проекты, связанные с модернизацией КПП. По его словам, окончательного провала программы не произошло, но есть трудности в реализации. Кто виноват в их возникновении? Об этом рассказал уже глава Минфина Украины Александр Данилюк.
"Мы знаем, что возникли трудности с реализацией этого проекта. На данный момент я не могу подтвердить или опровергнуть тот факт, что деятельность проекта была приостановлена, мы тесно сотрудничаем с органами самоуправления в Украине, и мы существуем для того, чтобы помочь им реализовывать ту или иную политику", - сообщил Хьюг Мингарелли, посол Евросоюза в Украине
"Це є дуже негативний сигнал. Через власну неспроможність ми самі себе дискредитуємо. Були проблеми - це суто стосується ДФС, це ж не питання минулого року, це питання розпочалося ще раніше. Будемо шукати вихід з цієї ситуації. ДФС не має будувати митниці, це шо, якась будівельна компанія?", - заявил Александр Данилюк, министр финансов Украины.
Проект стоимостью почти в 30 млн евро, был в первую очередь направлен на модернизацию пунктов таможенного пропуска. Это - шесть объектов. Цель - максимально ускорить процесс оформления грузов - и уменьшить автомобильные пробки на границах. Но буквально вчера в ЕС предупредили, что программу сворачивают из-за подозрений в коррупции.
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