На Донбассе боевики применили запрещенное Минском оружие [ Редактировать ]
На востоке страны - снова обострение. Один украинский военный погиб, двое ранены. Боевики использовали оружие, запрещенное Минскими договоренностями. На Луганском направлении противник бил по украинским позициям в районе Троицкого, Новоалександровки, Катериновки и Железного. На Донецком направлении - вели огонь в районе Водяного и Авдеевки.
"На Донецькому напрямку агресор з мінометів калібру 120-мм та 82-мм і гранатометів вів вогонь по захисниках Водяного, що на Приазов'ї. Зі стрілецької зброї противник обстрілював позиції оборонців Авдіївки.
Загалом, від початку доби, зафіксовано 13 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ", - сообщил Василий Лабай, спикер штаба АТО.
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