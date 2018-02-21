На востоке страны - снова обострение. Один украинский военный погиб, двое ранены. Боевики использовали оружие, запрещенное Минскими договоренностями. На Луганском направлении противник бил по украинским позициям в районе Троицкого, Новоалександровки, Катериновки и Железного. На Донецком направлении - вели огонь в районе Водяного и Авдеевки.

"На Донецькому напрямку агресор з мінометів калібру 120-мм та 82-мм і гранатометів вів вогонь по захисниках Водяного, що на Приазов'ї. Зі стрілецької зброї противник обстрілював позиції оборонців Авдіївки.

Загалом, від початку доби, зафіксовано 13 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ", - сообщил Василий Лабай, спикер штаба АТО.