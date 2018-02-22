Астрологи говорят, что для всех знаков настал период активных действий и решения вопросов во всех жизненных сферах.

Овен

Сегодня у вас возможны всплески эмоций, выяснения семейных отношений, споры из-за денег или незапланированные покупки. Держите себя в руках, а голову на плечах, и тогда все будет хорошо.

Телец

Астрологи говорят, что вы сможете добиться успеха только там, где проявите инициативу. Смелее в бой на всех фронтах!

Близнецы

Сегодня вашу бурную энергию близкие люди попытаются использовать в свою пользу. Не жалейте лишней порции любви и заботы для своей половинки.

Рак

Астрологи рекомендуют сегодня сосредоточиться на работе. Постарайтесь максимально выложиться, ведь сейчас руководство пристально следит за вашими успехами.

Лев

У вас начался новый этап в жизни и открылась огромная возможность все начать с чистого листа. Не бойтесь рисковать и идти на пролом, ведь сейчас перед вами открыты все двери.

Дева

Сегодня вы выглядите на все 100%, поэтому представители противоположного пола не смогут устоять перед вашими чарами. Не отталкивайте потенциальных партнеров, ведь свое счастье не всегда можно сразу разглядеть.

Весы

Сегодня романтические приключения будут интересны молодым и свободным представителям знака. Бизнесменов ждет активный и прибыльный день с перспективами на будущее.

Скорпион

Сегодня старайтесь не идти на конфликты и не вступать в споры. Это не приведет к конструктивному диалогу, а только зря потратите свои нервы.

Стрелец

Сегодня у вас выдастся не самый благоприятный день для свиданий, высока вероятность поссориться с близкими друзьями и любимыми. Вечер однозначно проведите дома за неутомительным занятием.

Козерог

Астрологи советуют сегодня забыть о флирте и романтике. Поставьте в этот день на первое место карьеру и репутацию. Постарайтесь быть сдержаннее в своих эмоциях и порывах.

Водолей

Сегодня вам нужно порадовать себя и свою вторую половинку милым подарком. В работе все будет стабильно и хорошо, но без изменений.

Рыбы

Сегодня вы должны постараться не поссориться с любимым человеком. Эмоции будут на пределе, но от вашей агрессии все будет лишь усугубляться. Займитесь медитациями.

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