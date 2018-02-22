В Мексике взорвался пассажирский паром (фото, видео) [ Редактировать ]
В Мексике у причала города Плайя-дель-Кармен произошел взрыв на борту туристического парома, в результате которого по меньшей мере 12 человек получили ранения. Об этом сообщает Fox News.
Как сообщается, паром состыковался с пирсом за несколько минут до взрыва. На тот момент на борту судна находилось много туристов.
По данным издания, от мощной взрывной волны пострадали по крайней мере 12 человек. Местные СМИ сообщают о 25 пострадавших, пятеро из которых иностранцы.
EL DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL DE SOLIDARIDAD EN ENTREVISTA TELEVISIVA INFORMA QUE LOS HERIDOS FUERON 25 PERSONAS, 20 DE ELLAS MEXICANAS Y 5 EXTRANJEROS DE LOS CUALES LA MAYORÍA YA HAN SIDO DADOS DE ALTA Y SE MANTIENE UNA PERSONA BAJO OBSERVACIÓN... pic.twitter.com/sEaKXIeEmh— DAVID ROMERO VARA (@DAVIDROMEROVARA) 21 февраля 2018 г.
На месте происшествия работают ответственные службы. Причина взрыва на данный момент не установлена. Предполагается, что на пароме могла быть утечка газа, или же отказал двигатель.
#Urgente 🔴 Se reportan lesionados graves tras #explosión de un ferri de #BarcosCaribe en un muelle fiscal de #PlayadelCarmen [📹 video].— Luces del Siglo (@lucesdelsiglo) 21 февраля 2018 г.
(En un momento más información). pic.twitter.com/Gepfwu6eCb
Ранее мы писали о том, что во Львовской области взорвался дом.
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