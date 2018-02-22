В США умер советник 12 президентов [ Редактировать ]
В городе Монтреат, штат Северная Каролина, в своем доме в возрасте 99 лет скончался религиозный и общественный деятель Билли Грэм, которого считают одним из самых влиятельных проповедников XX века. Об этом сообщается на официальном сайт организации Грэма Billy Graham Evangelistic Association.
Грэм являлся пастором Южной баптистской конвенции - крупнейшей баптистской организации в мире и первой по численности протестантской деноминации в США, насчитывающей более 15 миллионов прихожан.
Грэм был духовным советником 12 президентов США, начиная от Гарри Трумэна и заканчивая Бараком Обамой. В наиболее близких отношениях он находился с Дуайтом Эйзенхауэром, Линдоном Джонсоном и Ричардом Никсоном. Кроме того, Грэм дружил с Мартином Лютером Кингом.
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