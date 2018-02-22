Биткоин: курс криптовалюты продолжает падать [ Редактировать ]
фото: Cryptonet
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), за последние сутки снизилась на 4,32%. Об этом свидетельствуют данные Сoinmarketcap.
Вслед за биткоином также упали цены других криптовалют.
- Ethereum $847,990
- Ripple $0,95785
- Bitcoin Cash $1 365,300
Напомним, что мировые цены на нефть снова выросли.
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