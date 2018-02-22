Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), за последние сутки снизилась на 4,32%. Об этом свидетельствуют данные Сoinmarketcap.

Вслед за биткоином также упали цены других криптовалют.

Ethereum $847,990

Ripple $0,95785

Bitcoin Cash $1 365,300

Напомним, что мировые цены на нефть снова выросли.