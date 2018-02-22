Дональд Трамп предложил вооружить американских учителей [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп предложил разрешить учителям носить с собой оружие для самообороны. Об этом сообщает Reuters.
Об этом Трамп заявил во время встрече с подростками, которые стали свидетелями стрельбы в школе во Флориде, в результате которой погибло 17 человек.
"Если бы у вас был учитель, который бы умел обращаться с огнестрельным оружием, это нападение могло закончиться куда менее плачевно", - сказал президент.
Он пояснил, что речь идет о скрытом ношении оружия, а учителя должны будут проходить специальную подготовку. По его словам, власти "серьезно рассмотрят этот вопрос".
Как отмечается, идею вооружить учителей подал один из родителей, присутствовавших на встрече в Белом доме. Трамп тут же провел голосование среди присутствующих, попросив их поднять руки, если они одобряют эту идею.
"Полагаю, что многие будут против этого... И многим это понравится", - добавил он.
Также в ходе встречи Трамп раскритиковал создание на территории школ "свободных от оружия зон". Американский лидер пояснил, что в подобных "свободных зонах" преступления совершаются, в частности, и из-за того, что злоумышленники осознают, что по ним не будет открыт ответный огонь.
Напомним, 14 февраля в американском городке Паркленд, штат Флорида, произошла стрельба в средней школе Марджори Стонман Дуглас, жертвами которой стали 17 человек.
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