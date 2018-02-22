"Шахтер" - "Рома": футбольные фанаты устроили массовое побоище (видео) [ Редактировать ]
21 февраля, в центре Харькова, на площади Свободы, произошла массовая драка между фанатами футбольных клубов "Рома" (Италия) и "Шахтер" (Донецк). Об этом сообщает АТН.
По словам очевидцев, болельщики кидались кирпичами. А случайные прохожие были вынуждены укрыться в близлежащих заведениях, чтобы не попасть под горячую руку. Как сообщают в соцсетях, в драке принимали участие около 100 человек.
На данный момент инцидент исчерпан. Фанаты итальянского клуба были эвакуированы полицией. Информации о пострадавших нет.
Ранее мы публиковали результаты матча "Шахтер" - "Рома".
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