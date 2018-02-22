Курс доллара в Украине снова упал [ Редактировать ]
Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 8 копеек. В то же время курс национальной валюты к евро вырос на 18 копеек.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2698,8039 гривны (-8,4906);
– 100 евро – 3322,7674 гривны (-18,034);
Напомним, что курс биткоина также упал.
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