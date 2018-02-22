В Украине ударят сильные морозы [ Редактировать ]
22 февраля синоптики сообщают о значительном снижении температуры, в некоторых областях Украины ожидается до 15 градусов мороза. Завтрашний день пройдет без осадков, лишь ночью в некоторых областях будет падать небольшой снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киеве тоже будет морозной и без существенных осадков. Только ночью ожидается небольшой снег. Температура ночью - 4-6 градусов мороза, днем - 1-3 градуса ниже ноля.
Ближайшей ночью во Львове пройдет небольшой снег, днем осадков не предвидится. Температура будет примерно такой же, как и в столице Украины.
В северо-восточных областях синоптики прогнозируют до 13 градусов мороза ночью и до -6 градусов днем.
На северном Левобережье и в Карпатах ночью прогнозируют 10-15 градусов мороза, днем от -1 до -6. На Закарпатье ночью будет около 0 градусов, днем - 2-7 градусов тепла.
В южной части страны ожидается от 0 до 5 градусов тепла. На дорогах Украины, кроме юга, местами образуется гололед.
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