Харків залишився без опалення [ Редактировать ]
Понад 400 будинків у двох районах Харкова залишилися сьогодні без опалення та гарячої води. Як повідомили в мерії- пошкоджена тепломагістраль, яка веде від ТЕЦ-5 до житлових кварталів. Холодно також у шести школах, п'яти дитячих садках та дев'ятнадцяти медичних закладах.
На місці аварії від ранку працює кілька ремонтних бригад. Поки що вони відкачують гарячу воду. Далі шукатимуть місце пориву. І лише потім розмірковуватимуть, що ж власне робити далі. На ліквідацію аварії може знадобитися до 12 годин, кажуть тепловики.
по теме
Потерявшая мужа и сестру в ДТП в Харькове впервые дала интервью
Пострадавшая в смертельной аварии в Харькове Оксана Берченко (Евтеева), которая потеряла мужа Александра и сестру Диану, рассказала, что не готова простить Алену Зайцеву и Геннадия Дронова, которые являются подозреваемыми в совершении ДТП.
ДТП у Харкові: Олені Зайцевій продовжили термін перебування під вартою
Разом із кримінальним провадженням суд розглядатиме і 7 справ постраждалих. Вони вимагають від винуватців трагедії грошових компенсацій за смерть своїх близьких та втрачене здоров'я.
ДТП в Харькове: из обвинения Зайцевой "исчезли" опиаты
Во время суда над Зайцевой, которая обвиняется в смертельном ДТП в Харькове, оказалось, что в обвинительном акте нет упоминаний о приеме опиатов.
ДТП в Харькове: что может смягчить обвинение Зайцевой
Елена Зайцева, которая стала участницей смертельного ДТП в центре Харькова, может быть признана виновной.
ДТП в Харькове: сколько лет заключения грозит Зайцевой и Дронову
Подозреваемых в совершении смертельного ДТП в Харькове Елену Зайцеву и Геннадия Дронова обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения.