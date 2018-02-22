Понад 400 будинків у двох районах Харкова залишилися сьогодні без опалення та гарячої води. Як повідомили в мерії- пошкоджена тепломагістраль, яка веде від ТЕЦ-5 до житлових кварталів. Холодно також у шести школах, п'яти дитячих садках та дев'ятнадцяти медичних закладах.

На місці аварії від ранку працює кілька ремонтних бригад. Поки що вони відкачують гарячу воду. Далі шукатимуть місце пориву. І лише потім розмірковуватимуть, що ж власне робити далі. На ліквідацію аварії може знадобитися до 12 годин, кажуть тепловики.