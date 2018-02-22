Масова бійка у Дніпрі. Близько першої ночі біля одного із супермаркетів група чоловіків заблокували мікроавтобус з молодиками. Між ними зав'язалася штовханина, яка переросла у бійку.

В хід пішла навіть холодна зброя. За попередньою інформацією, у конфлікті брали участь близько 30 людей. Двоє постраждали. Їх розвезли по лікарнях. У одного чоловіка ножове поранення стегна та забої передпліччя. У іншого - травма плеча та перелом носа. Що не поділили молодики - зараз вивчають правоохоронці.

"Не можу зараз сказати, що за зброя, бо буде призначено експертизи. Потім будемо говорити, яка саме, попередньо вогнепальної зброї не було. Когось затримали. На даний час ми встановлюємо обставини і встановлюємо всіх осіб, які могли б бути причетні до цього конфлікту", - розповідала Ганна Старчевська , керівник відділу зв'язків з громадськістю ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.