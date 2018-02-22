У Чернівцях затримали крадіїв грошей з банківських карток [ Редактировать ]
"Гастролерів" - іноземців упіймали поліцейські у Чернівцях. Двоє нелегалів з Молдови встановлювали на банкомати пристрої, які зчитували дані банківських карток українців. Інформація передавалася на сервер, завдяки чому шахраї могли вивести з рахунків усі гроші.
Поліцейські викрили зловмисників під час спецоперації "Мігрант", коли перевіряли місця ймовірного проживання нелегалів. У квартирі, яку орендували спритники, виявили комп'ютерну техніку та речові докази їхньої протиправної діяльності. Вивести гроші з рахунків молодики просто не встигли. Їх затримали.
"За допомогою цього пристрою зчитувався номер картки, дані оброблялися і передавалися їхнім посібникам, які виготовляли чисту пластикову карту, на яку забивалися номер картки, знаючи код з любого банкомату знімали гроші у нашій державі, громадянин лише бачив, що у нього списали гроші", - пояснює Сергій Ратушенко, заступник керівника ГУ Нацполіції у Чернівецькій області.
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