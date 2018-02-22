Уламки китайської космічної лабораторії впадуть на Землю [ Редактировать ]
Напад на посольство США у столиці Чорногорії - Подгориці. Опівночі невідомий кинув гранату в бік будівлі дипломатичного представництва. За мить - підірвався й сам. Ані працівники амбасади, ані сама будівля - не постраждали. Надзвичайники жодних інших вибухових пристроїв не виявили. Нині ж правоохоронці встановлюють особу нападника. А громадян закликають найближчими днями уникати території поблизу посольства та місць великих скупчень людей.
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Вибух на борту туристичного порома у Мексиці забрав життя 25 людей. Смертельний інцидент стався під час висадки пасажирів у місті Плайя-дель-Кармен. За різними оцінками, постраждали щонайменше 14 осіб, серед них - громадяни Мексики, Канади та США. Причину вибуху - з'ясовують правоохоронці. За попередніми даними - на поромі міг статися витік газу або ж відмовив двигун
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19-тирічному флоридському стрілку загрожує страта. Адвокати підозрюваного кажуть - їхній підопічний готовий визнати провину, якщо прокурори погодяться на довічне ув'язнення, замість смертної кари. Минулого тижня Ніколас Круз увірвався до школи в Паркленді, штат Флорида, й відкрив вогонь по людях. 17 загинули, півсотні -дістали поранення. Щоб запобігти схожим трагедіям, президент США Дональд Трамп запропонував озброїти шкільних учителів.
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Китайська загроза з космосу. У квітні на Землю впаде космічна станція "Таньгун-1", завважки вісім з половиною тон. Такий прогноз дає науково-популярний сайт "Science Trends". За версією видання, орієнтовно 10 квітня уламки першої китайської космічної лабораторії увійдуть в атмосферу і, вцілівши у щільних шарах, упадуть на Землю. Точно вказати місце зіткнення поки що неможливо. Китай втратив контроль над орбітальною станцією ще 2016 року.
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