Не виключено, що невдовзі й Україна може фігурувати у світових технологічних новинах. У Дніпрі побудують тестовий майданчик транспортної системи Hyperlooр.

Про це сьогодні повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян. Розробкою технології буде займатися українська компанія. До проекту також приєдналися Академія наук, Південмаш, Укроборонпром, компанії Unit City, Інтерпайп, Платформа розвитку інновацій. Консультувати робочу групу буде компанія, яка займається будівництвом такої ж транспортної системи в Мексиці. Концепт Hyperloop був розроблений Ілоном Маском. Система складається з трубопроводу, всередині якого, у вакуумі пересувається герметична капсула на аеродинамічній подушці, яку рухають лінійні індукційні двигуни. Через незначний аеродинамічний опір, середня швидкість такого потяга може сягати 600 км за годину, а максимальна - доходити до 1200.

Мінінфраструктури анонсувало створення тестового майданчика Hyperloop у Дніпрі. Тестовий майданчик Hyperloop з'явиться у Дніпрі

У Дніпрі почнеться будівництво тестового майданчика для надшвидкої транспортної системи Hyperloop, розробленої Ілоном Маском. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян на прес-конференції, передає "Економічна правда". "Ми створюємо компанію, яка буде займатися розробкою технології", - заявив він. Міністр повідомив, що компанія буде називатися Hype.ua. "Ми робимо ставку на ревіталізацію наших технологій. Надшвидкісні залізниці, які рухаються зі швидкістю 250-300 км/год відходять у минуле з появою Hyperloop", - сказав Омелян.

Майданчик для тестування даного виду транспорту з'явиться в Дніпрі за підтримки партнерів, які будують Hyperloop в Мексиці. До проекту приєдналися Академія наук, Південмаш, Укроборонпром, Unit City, Інтерпайп, Платформа розвитку інновацій.

За словами директора Південмашу, учасники робочої групи спілкувалися із засновником проекту Hyperloop One Ілоном Маском. Однак набагато більш активну участь в будівництві українського майданчика прийме компанія, яка займається будівництвом Hyperloop в Мексиці - вона буде консультувати робочу групу створеного Центру транспортних інновацій. Нагадаємо, Hyperloop - це розроблена Маском транспортна система, що складається зі сталевих труб, усередині яких переміщається поїзд - герметична капсула на аеродинамічній подушці.

Швидкість такої капсули може перевищувати 600 кілометрів на годину. Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури України 21 лютого опублікувало інтригуючий анонс, який міг свідчити про можливий запуск в Україні швидкісних поїздів Hyperloop. "Лише три слова: "Hyperloop в Україні". А детальніше завтра, 22 лютого, о 14:15 розповість Міністр інфраструктури України Володимир Омелян", - йшлося в повідомленні міністерства в Twitter.