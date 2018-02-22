Наушники Apple станут водонепроницаемыми [ Редактировать ]
Компания Apple пообещала апгрейд беспроводной гарнитуры AirPods. В 2018 году наушники получат замечен улучшенный чип и активация голосового помощника по средству команды "Hi Siri". Об это сообщает Bloomberg.
Чтобы заставить наушники слушать команду, нужно дотронуться до одного из них и произнести заветную фразу. Продажи AirPods стартовали в октябре 2016. А в 2019 Apple планирует выпустить AirPods с защитой от воды.
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