Компания Apple пообещала апгрейд беспроводной гарнитуры AirPods. В 2018 году наушники получат замечен улучшенный чип и активация голосового помощника по средству команды "Hi Siri". Об это сообщает Bloomberg.

Чтобы заставить наушники слушать команду, нужно дотронуться до одного из них и произнести заветную фразу. Продажи AirPods стартовали в октябре 2016. А в 2019 Apple планирует выпустить AirPods с защитой от воды.

Ранее пользователи рассказали о зловещем символе в iPhone.