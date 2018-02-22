Отстранение от должности Геннадия Труханова – это уже само по себе наказание за противоправные действия, которые надо доказать. Такое мнение высказал политолог Руслан Бортник в эфире одного из телеканалов, передает "Апостроф".

По его словам, Труханова НАБУ и САП "пытаются сделать виновным без доказательства его вины", что является фактом прямого политического вмешательства в работу органов местного самоуправления, а также в процесс децентрализации страны.

"Мы видим желание власти провести "зачистку" юга Украины" под себя. Примеры: Запорожье, Херсон, Николаев. Теперь Одесса", - отметил политолог.

По его мнению, отстранение Труханова от занимаемой им выбранной должности и возложение полномочий мэра на секретаря горсовета Алексея Потапского, который является креатурой нардепа от БПП Алексея Гончаренко, судя по всему, главная цель данного громкого судебного заседания. Само же судебное разбирательство, отметил Бортник, как и другие "громкие дела" НАБУ и САП, рассыпается.

"НАБУ и САП демонстрируют повышенную активность везде и всюду, то они дергают кого-то из президентской команды, то переключаются на оппозицию, потом на "Народный фронт". Активность везде – результата нет. Их работа – демонстрация для их не украинского руководства и оправдание условий для создания Антикоррупционного суда, при помощи которого запад получит возможность полностью контролировать украинские бизнес и политические элиты. В этом году Верховная Рада проголосует за создание Антикоррупционного суда. Но, власть уже выиграла время. Этот суд сможет новмально работать только в 2020 году, после выборов 2019 года", - подчеркнул политолог.

Касательно дела Труханова Борник подчеркнул, что в Одессе процесс рассматривают как "наезд на город", на местное самоуправление и на самих горожан.

