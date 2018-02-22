Женщина поздно узнала об ошибке врачей и потратила все на прощание с жизнью [ Редактировать ]
Жительница Великобритании Джеки Дибб потратила все семейные сбережения после того, как узнала о смертельном диагнозе, а через год ей сообщили, что врачебное заключение оказалось ошибочным. Об этом пишет The Mirror.
62-летняя женщина сделала компьютерную томографию, по результатам исследования которой ей диагностировали смертельное заболевание - лобно-височную деменцию. Врачи посчитали, что британке осталось жить около пяти лет. После этого Дибб и ее муж Роб решили потратить все скопленные деньги на развлечения и путешествия.
Пара позволила себе купить новый современный холодильник за 700 фунтов стерлингов и потратить на отпуск еще 1,5 тысячи фунтов. Дибб поведала, что даже успела проститься с 12-летней внучкой.
"Я по-прежнему буду с тобой, но уже буду выглядеть, как зомби из фильмов", - сказала ребенку женщина.
Однако через год женщина прошла повторное обследование, которое показало, что проблемы с памятью и чувство беспокойства у нее были вызваны антидепрессантами, а не смертельной болезнью.
Муж британки уже подал жалобу на больницу и получил в ответ письмо с извинениями. Собирается ли пара судиться с клиникой, не сообщается.
Напомним, что женщина вернулась с "того света" и рассказала, что происходит после смерти.
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