Две женщины с детьми оказались запертыми в сафари-парке в тот момент, когда на их автомобиль напали львы, сообщает Daily Mail.

23-летняя Аби Тудж и ее подруга, 28-летний Джази Рейнольдс, с двумя детьми на заднем сидении, оказались запертыми в сафари-парке "Уэст-Мидлендс" в Бьюдли, Вустершир, после того, как рейнджеры закрыли ворота безопасности. Инцидент произошел 21 февраля.

На видео видно, как несколько львов и львиц атакуют машину, в которой туристы оказались запертыми. Прайд атаковал машину, оставив на ней глубокие царапины и вмятины.

В ловушке туристки провели около 50 минут, пока служащие парка пытались отогнать возбужденных животных.

По словам женщин, больше всего они боялись того, что львам удастся разбить окна в машине.

Напомним, мужчина спас собаку ценой своей жизни.