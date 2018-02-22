Львы "атаковали" застрявших в сафари-парке туристов (видео) [ Редактировать ]
Две женщины с детьми оказались запертыми в сафари-парке в тот момент, когда на их автомобиль напали львы, сообщает Daily Mail.
23-летняя Аби Тудж и ее подруга, 28-летний Джази Рейнольдс, с двумя детьми на заднем сидении, оказались запертыми в сафари-парке "Уэст-Мидлендс" в Бьюдли, Вустершир, после того, как рейнджеры закрыли ворота безопасности. Инцидент произошел 21 февраля.
На видео видно, как несколько львов и львиц атакуют машину, в которой туристы оказались запертыми. Прайд атаковал машину, оставив на ней глубокие царапины и вмятины.
В ловушке туристки провели около 50 минут, пока служащие парка пытались отогнать возбужденных животных.
По словам женщин, больше всего они боялись того, что львам удастся разбить окна в машине.
Напомним, мужчина спас собаку ценой своей жизни.
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