В Киеве перенесли старт тестирования системы электронной оплаты проезда в транспорте на 14 июля. Ранее в КГГА сообщали, что электронный билет появится в городе весной. Об этом сообщает "Киевский Экспресс".

"Мы планировали начало тестирования на 1 апреля. Однако на этапе реализации возникли трудности. Сейчас прорабатываем гибкие модели формирования тарифов, где будет учитываться электронный кошелек, выбор безлимитных тарифов, количество поездок и так далее. Поэтому мы передвинули сроки до лета. В июле начнем тесты. Этот период займет около одного квартала. Полноценную рабочую систему получим в октябре ", - пояснил глава Департамента информационных технологий горсовета Юрий Назаров.

Сейчас в транспорте города устанавливают электронное оборудование.

"Находимся на финальной стадии. В 2017 году получили 530 комплектов, смонтировали около 350. Также получили 300 устройств считывания информации, которыми будут пользоваться контролеры. Дополнительно должны получить и установить почти 1000 комплектов - это компьютеры и валидаторы. Есть проблемы с программной системой, нужно все интегрировать согласно с платежной системой Государственного информационно-вычислительного центра. Также надо учесть реестр льготных категорий пассажиров ", - добавил чиновник.

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