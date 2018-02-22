Электронный билет: в Киеве перенесли дату запуска системы [ Редактировать ]
В Киеве перенесли старт тестирования системы электронной оплаты проезда в транспорте на 14 июля. Ранее в КГГА сообщали, что электронный билет появится в городе весной. Об этом сообщает "Киевский Экспресс".
"Мы планировали начало тестирования на 1 апреля. Однако на этапе реализации возникли трудности. Сейчас прорабатываем гибкие модели формирования тарифов, где будет учитываться электронный кошелек, выбор безлимитных тарифов, количество поездок и так далее. Поэтому мы передвинули сроки до лета. В июле начнем тесты. Этот период займет около одного квартала. Полноценную рабочую систему получим в октябре ", - пояснил глава Департамента информационных технологий горсовета Юрий Назаров.
Сейчас в транспорте города устанавливают электронное оборудование.
"Находимся на финальной стадии. В 2017 году получили 530 комплектов, смонтировали около 350. Также получили 300 устройств считывания информации, которыми будут пользоваться контролеры. Дополнительно должны получить и установить почти 1000 комплектов - это компьютеры и валидаторы. Есть проблемы с программной системой, нужно все интегрировать согласно с платежной системой Государственного информационно-вычислительного центра. Также надо учесть реестр льготных категорий пассажиров ", - добавил чиновник.
Читайте также, сколько будет стоить проезд по первой платной дороге в Украине.
по теме
Україна покращила позиції в міжнародному антикорупційному рейтингу
Серед причин, які дали змогу Україні переміститися на вищу сходинку, експерти вказали активну роботу нових антикорупційних органів, створення реєстру електронних декларацій, реформу ринку газу та деякі позитивні кроки з дерегуляції.
Археологи "відвоювали" у забудовника культурну спадщину України
Археологи знайшли цілу вулицю часів Київської Русі - княжі печатки, митні пломби, прикраси і ще багато чого. Та історичним дослідженням може завадити будівництво нового торговельного центру.
Оппоблок через суд добъется отмены медреформы
Медики единственной больницы в Горишних Плавнях - это Полтавская область - пока только то и делают, что пишут отчеты для Минздрава. Зачем они нужны и как в медучреждении переживают последствия реформы?
Марина Порошенко презентувала фотолітопис "Життя України очима дітей"
Марина Порошенко відвідала школу, де працюють класи інклюзивної освіти, та підписала Меморандум щодо створення мережі інклюзивно-ресурних центрів на Волині.
В Одессе от кори умер пятимесячный ребенок
В Одесской области от вызванных корью осложнений умер пятимесячный ребенок, он стал шестой жертвой заболевания с начала 2018 года.
Львівські архітектори перемогли у конкурсі проектів Меморіалу Героїв Небесної Сотні
Це було одноголосне рішення журі, до якого входять три десятки експертів з усього світу. План передбачає розподіл алеї на кілька частин, де будуть розташовані символічні монументи. Загалом на розсуд громадськості було представлено 9 ідей від архітекторів з різних країн.