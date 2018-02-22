Массовые жертвы в Сирии. Только за последние двое суток в результате бомбардировок в Восточной Гуте под Дамаском погибли более трехсот человек, 58 из них - дети.

В гибели мирных граждан правозащитники обвиняют режим президента Асада. В городе - гуманитарная катастрофа. Уже несколько месяцев Восточная Гута, которую контролируют повстанцы, находится в осаде сирийской армии. Там проживают почти полмиллиона человек.