В Евросоюзе официально подтвердили, что прекращают финансирование проектов по развитию более 10 КПП на западной границе Украины. Причем часть полученных средств - около восьми миллионов евро - Украина должна вернуть. Об этом говорится в официальном разъяснении Еврокомиссии в ответ на запрос Европравды.

Проект на сумму 30 миллионов евро был направлен на модернизацию пунктов пропуска. Но из-за подозрений в коррупции ЕС вынужден был отказаться от финансирования. Вопреки заявлениям украинской ГФС, решение ЕС - окончательное.