Евросоюз прекратит финансирование КПП в Украине [ Редактировать ]
В Евросоюзе официально подтвердили, что прекращают финансирование проектов по развитию более 10 КПП на западной границе Украины. Причем часть полученных средств - около восьми миллионов евро - Украина должна вернуть. Об этом говорится в официальном разъяснении Еврокомиссии в ответ на запрос Европравды.
Проект на сумму 30 миллионов евро был направлен на модернизацию пунктов пропуска. Но из-за подозрений в коррупции ЕС вынужден был отказаться от финансирования. Вопреки заявлениям украинской ГФС, решение ЕС - окончательное.
по теме
Украина потеряет около 27 миллионов: ЕС подтвердил закрытие пограничных проектов
Евросоюз официально сообщил, что прекращает финансирование проектов по развитию более 10 КПП на западной границе Украины
Минфин Украины подтвердил закрытие Евросоюзом проекта модернизации границ
Министр финансов Украины Александр Данилюк подтвердил информацию о прекращении финансирования Евросоюзом инфраструктурных проектов на границе с Украиной.
ЕС отказался от модернизации границы Украины: в ГФС "не располагают информацией"
В Государственной фискальной службе заявили, что не располагают информацией о прекращении ЕС финансирования инфраструктурных проектов на украинской границе.
Евросоюз закрыл проект модернизации границы Украины - Reuters
Европейский Союз закрывает проект модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной.
Евросоюз прекращает финансировать КПП на границе Украины
Окончательного провала программы не произошло, но есть трудности в реализации. Кто виноват в их возникновении?