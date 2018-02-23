В Мадриде пенсионеры заблокировали парламент [ Редактировать ]
В Мадриде парламент заблокировали пенсионеры. Демонстранты требовали повысить выплаты до уровня, который бы покрывал инфляцию. Люди перекрыли дорогу и вход в здание. По оценкам властей, в акции протеста приняли участие около четырех тысяч человек.
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