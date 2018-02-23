В Украине необходимо повысить прожиточный минимум - Оппоблок

Документ подписали больше пятидесяти нардепов. Все они настаивают на том, что бюджет на этот год - нужно пересмотреть. А социальные стандарты для населения - поднять. Включая и пенсии, и зарплаты.