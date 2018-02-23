Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), за последние сутки снизилась на 8,51%, и теперь составляет $9 865,770. Об этом свидетельствуют данные Сoinmarketcap.

Вслед за биткоином также упали цены других криптовалют.

Ethereum $802,760

Ripple $0,88790

Bitcoin Cash $1 250,120

Ранее мы писали о том, что в Канаде построят хранилище для криптоактивов.