Биткоин: курс криптовалюты резко обвалился [ Редактировать ]
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), за последние сутки снизилась на 8,51%, и теперь составляет $9 865,770. Об этом свидетельствуют данные Сoinmarketcap.
Вслед за биткоином также упали цены других криптовалют.
- Ethereum $802,760
- Ripple $0,88790
- Bitcoin Cash $1 250,120
Ранее мы писали о том, что в Канаде построят хранилище для криптоактивов.
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