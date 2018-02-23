В испанском городе Бильбао погиб полицейский в результате столкновений фанатов московского "Спартака" и местного футбольного клуба "Атлетик" перед началом матча. Об этом сообщает El Mundo.



В сообщении отмечено, что беспорядки у стадиона Сан Мамес произошли, когда к нему прибыла сотня фанатов российской команды. Завязалось противостояние, во время которого были перевернуты несколько мусорных контейнеров, устроены баррикады. Также болельщики бросали сигнальные ракеты и стеклянные бутылки.



По информации издания, как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский. Также в сообщении говорится, чтo стража порядка доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти. Одной из причин смерти называют инфаркт.

Ultras Spartak vs Herri Norte

22/02/18

Athletic de Bilbao vs Spartak de Moscú pic.twitter.com/iq6dY4qqDo — Old firm (@fhutnm) 22 февраля 2018 г.

Напомним, что также 21 февраля, в центре Харькова футбольные фанаты устроили побоище.