В Испании во время потасовки футбольных фанатов погиб полицейский [ Редактировать ]
В испанском городе Бильбао погиб полицейский в результате столкновений фанатов московского "Спартака" и местного футбольного клуба "Атлетик" перед началом матча. Об этом сообщает El Mundo.
В сообщении отмечено, что беспорядки у стадиона Сан Мамес произошли, когда к нему прибыла сотня фанатов российской команды. Завязалось противостояние, во время которого были перевернуты несколько мусорных контейнеров, устроены баррикады. Также болельщики бросали сигнальные ракеты и стеклянные бутылки.
По информации издания, как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский. Также в сообщении говорится, чтo стража порядка доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти. Одной из причин смерти называют инфаркт.
Ultras Spartak vs Herri Norte— Old firm (@fhutnm) 22 февраля 2018 г.
22/02/18
Athletic de Bilbao vs Spartak de Moscú pic.twitter.com/iq6dY4qqDo
Напомним, что также 21 февраля, в центре Харькова футбольные фанаты устроили побоище.
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