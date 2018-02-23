23 февраля - 54-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 311 дней.

Именины 23 февраля

Анастасий, Анна, Антоний, Аркадий, Афоний, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Марк, Павл, Петр, Прохор.

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