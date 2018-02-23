В новом реалити-шоу Netflix героев будут заставлять убивать [ Редактировать ]
Стриминговый сервис Netflix показал трейлер нового реалити-шоу "The Push", где героев пытаются убедить совершить убийство. Об этом пишет Buro 24/7.
Издание сообщает, что ведущим проекта стал английский иллюзионист и гипнотизер Деррен Браун. В этом шоу он будет выяснять, насколько люди поддаются социальной манипуляции и сможет ли это заставить их совершить убийство.
Создатели нового реалити-шоу рассказали, что семьдесят специально нанятых актеров будут делать все для того, чтобы заставить героя проекта убить человека. Людей заставят пережить стрессовую ситуацию, чтобы проверить, насколько ужасные вещи они могут совершить.
"Мне нужно, чтобы герой чувствовал, что у него есть только один выход из ситуации - убить", - говорит Деррен Браун.
Реалити-шоу называют социальным экспериментом, цель которого - изучить возможности манипуляции и давления на человека. Некоторые критики сравнивают концепцию "The Push" с психологическим экспериментом Стэнли Милгрэма, профессора Йельского университета. В 1963 году он описал результаты исследования, в ходе которого пытался выяснить, смогут ли люди противостоять "приказу" причинить боль незнакомому человеку.
Ранее мы писали о том, что авторы "Черного зеркала" предскажут длительность отношений.
по теме
23 февраля: какой сегодня праздник
23 февраля - 54-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 311 дней.
Гороскоп на 23 февраля для всех знаков зодиака
Астрологи советуют не брать на свой счет, если вы чего-то не понимаете.Это скорее означает, что вам не смогли нормально объяснить задачу. Ведь только настоящий руководитель сможет объяснить даже самые сложные вещи просто и ясно.
Мужчина из-за ревности убил возлюбленную
В Донецкой области 33-летний житель поселка Очеретино деревянной палкой избил свою сожительницу и ее гостя на почве личного конфликта.
Умер известный украинский актер
Под Киевом в Доме ветеранов сцены умер актер, народный артист Украины Анатолий Решетников.
Электронный билет: в Киеве перенесли дату запуска системы
Ранее в КГГА сообщали, что электронный билет появится в городе весной. Однако дату тестового запуска системы электронного билета перенесли.