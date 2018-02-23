Стриминговый сервис Netflix показал трейлер нового реалити-шоу "The Push", где героев пытаются убедить совершить убийство. Об этом пишет Buro 24/7.

Издание сообщает, что ведущим проекта стал английский иллюзионист и гипнотизер Деррен Браун. В этом шоу он будет выяснять, насколько люди поддаются социальной манипуляции и сможет ли это заставить их совершить убийство.

Создатели нового реалити-шоу рассказали, что семьдесят специально нанятых актеров будут делать все для того, чтобы заставить героя проекта убить человека. Людей заставят пережить стрессовую ситуацию, чтобы проверить, насколько ужасные вещи они могут совершить.

"Мне нужно, чтобы герой чувствовал, что у него есть только один выход из ситуации - убить", - говорит Деррен Браун.

Реалити-шоу называют социальным экспериментом, цель которого - изучить возможности манипуляции и давления на человека. Некоторые критики сравнивают концепцию "The Push" с психологическим экспериментом Стэнли Милгрэма, профессора Йельского университета. В 1963 году он описал результаты исследования, в ходе которого пытался выяснить, смогут ли люди противостоять "приказу" причинить боль незнакомому человеку.

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