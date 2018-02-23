Синоптики предупреждают об ухудшении погоды [ Редактировать ]
23 февраля синоптики предупреждают украинцев о похолодании, которое накроет большинство областей уже в эти выходные. Температура воздуха в пятницу ночью составит около 8-13°С мороза, а днем - 2-7°С. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В южных регионах, а также в Донецкой и Луганской областях пройдет снег, на юге местами с дождем и мокрым снегом. На остальной территории страны ожидается небольшой снег. В Крыму, Приазовье и на востоке возможны порывы ветра до 15−20 м/с, местами метели.
Температура ночью 8−13°С, днем 2−7°С мороза, на севере Левобережья ночью 14−19°С, днем 6−11°С мороза, в южной части и в Карпатском регионе ночью 1−6°С мороза, днем от 2 °C мороза до 3 °C тепла, на Закарпатье до 6 °C тепла.
Погода в Киеве будет снежной, на дорогах столицы - гололедица. Столбик термометра ночью покажет около 10 °C мороза, а днем -4−6°С.
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