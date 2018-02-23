Діями "Групи Вагнера" керують із Кремля - Washington Post [ Редактировать ]
Фатальну для російських найманців атаку на американців у Сирії санкціонували з Кремля. Про це пише Washington Post. За інформацією газети, так звану "Групу Вагнера", найімовірніше, контролює російський олігарх Євген Пригожин.
Розвіддані свідчать: перед самою спецоперацією та після її провалу він був на постійному зв'язку з кремлівськими та сирійськими посадовцями. Саме Пригожин отримав дозвіл на просування групи від неназваного кремлівського міністра. За численними даними ЗМІ, на початку лютого в сирійській провінції Дейр-ез-Зор американська авіація повністю розбила групу російських найманців, три сотні з яких загинули чи були поранені.
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