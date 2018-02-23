У Франції безхатченко пограбував аеропорт на півмільйона євро [ Редактировать ]
Землетрус магнітудою 4,8 стався на півдні Мексики. Про це повідомила геологічна служба США. За попередніми даними - постраждалих немає. Про інші надзвичайні події у світі - дивіться у нашому огляді.
******
Семеро людей загинуло, ще 13-ро зникли безвісти внаслідок зсуву ґрунту в Індонезії. Трагедія сталася в невеликому селі в провінції Центральна Ява. Фермери саме працювали в полі, коли земля буквально пішла в них з-під ніг. Зсуву ґрунту передували сильні зливи. Вони ж заважають рятувальникам проводити пошукову операцію. На місці працюють до півтисячі солдатів, поліцейських і добровольців. Площа ураження становить майже 17 гектарів.
* * * ***
Індонезійський острів Суматра, під покривом попелу. Тамтешні селища накрила хмара золи від виверження вулкана Синабунг. Вогняна гора активізувалася на початку тижня й викинула стовп диму та попелу заввишки майже п*ять кілометрів. Тепер селянам дводиться голіруч чистити вулиці від попільних заметів. У хід ідуть усі підручні засоби - будівельні візки, мітли та резервуари з водою.
* * * ***
Канада оговтується від повені. Висока вода накоїла лиха у провінції Онтаріо, найбільше зачепило місто Брентфорд. Через теплу погоду та дощі річка Ґренд вийшла з берегів, затопивши прилеглі житлові масиви. Влада ввела режим надзвичайного стану, п'ять тисяч жителів закликали залишити оселі. Однак обійшлося - напередодні рівень води почав спадати. Тож надзвичайні заходи припинили - відкрили мости, зняли обмеження з руху транспорту. Про загиблих чи постраждалих інформації немає, зниклою безвісти залишається одна дитина.
* * * ***
Французька поліція вистежила безхатька, який пограбував паризький аеропорт. У середині грудня клошар безперешкодно виніс у двох валізах півмільйона євро готівки з незамкненого офісу в терміналі. Поліції вдалося відшукати крадія в притулку, та грошей у нього вже не було. Каже: частину в нього вкрали, рештою поділився з друзями та розтринькав.
по теме
Париж потерпає від нашестя щурів
32 мільйони євро виділить міська влада Парижа на прибирання вулиць. Через сміття одне з найбільш відвідуваних міст світу потерпає від нашестя щурів.
У Франції через інфляцію страйкують авіаперевізники
В аеропорту Шарля де Голля в Парижі скасували чверть усіх рейсів. Сотні працівників - від пілотів до диспетчерів - не вийшли на роботу.
Женщина поздно узнала об ошибке врачей и потратила все на прощание с жизнью
Жительница Великобритании Джеки Дибб потратила все семейные сбережения после того, как узнала о смертельном диагнозе, а через год ей сообщили, что врачебное заключение оказалось ошибочным.
Первая платная дорога в Украине: сколько будет стоить проезд
В "Укравтодоре" продолжаются дискуссии на тему того, в каком направлении должна быть первая платная дорога.
Цены на бензин в Украине снова упали
С 21 по 22 февраля ряд сетей АЗС снизили цены на бензин и дизельное топливо на 10-50 копеек/литр.