Землетрус магнітудою 4,8 стався на півдні Мексики. Про це повідомила геологічна служба США. За попередніми даними - постраждалих немає. Про інші надзвичайні події у світі - дивіться у нашому огляді.

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Семеро людей загинуло, ще 13-ро зникли безвісти внаслідок зсуву ґрунту в Індонезії. Трагедія сталася в невеликому селі в провінції Центральна Ява. Фермери саме працювали в полі, коли земля буквально пішла в них з-під ніг. Зсуву ґрунту передували сильні зливи. Вони ж заважають рятувальникам проводити пошукову операцію. На місці працюють до півтисячі солдатів, поліцейських і добровольців. Площа ураження становить майже 17 гектарів.

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Індонезійський острів Суматра, під покривом попелу. Тамтешні селища накрила хмара золи від виверження вулкана Синабунг. Вогняна гора активізувалася на початку тижня й викинула стовп диму та попелу заввишки майже п*ять кілометрів. Тепер селянам дводиться голіруч чистити вулиці від попільних заметів. У хід ідуть усі підручні засоби - будівельні візки, мітли та резервуари з водою.

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Канада оговтується від повені. Висока вода накоїла лиха у провінції Онтаріо, найбільше зачепило місто Брентфорд. Через теплу погоду та дощі річка Ґренд вийшла з берегів, затопивши прилеглі житлові масиви. Влада ввела режим надзвичайного стану, п'ять тисяч жителів закликали залишити оселі. Однак обійшлося - напередодні рівень води почав спадати. Тож надзвичайні заходи припинили - відкрили мости, зняли обмеження з руху транспорту. Про загиблих чи постраждалих інформації немає, зниклою безвісти залишається одна дитина.

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Французька поліція вистежила безхатька, який пограбував паризький аеропорт. У середині грудня клошар безперешкодно виніс у двох валізах півмільйона євро готівки з незамкненого офісу в терміналі. Поліції вдалося відшукати крадія в притулку, та грошей у нього вже не було. Каже: частину в нього вкрали, рештою поділився з друзями та розтринькав.