Из Словакии депортируют украинцев из-за того, что они работали без соответствующих документов и разрешений на одной из строительных площадок. Об этом сообщает "Апостроф".

Нелегальных работников в Кошице обнаружила полиция.

Кроме 24 украинцев, незаконно работали еще 38 граждан Молдовы. На объекте нелегалы занимались монтажными, плотницкими и земляными работами.

По итогам судебного разбирательства было вынесено 21 решение об административной ответственности. В частности, решения о депортации и запрете находиться на территории Словакии. Кроме того, лицам запретили въезд в страны ЕС сроком на 1 год.

В течение 15 дней нелегалы обязаны покинуть территорию Словакии.

Напомним, ранее сообщалось, что более 20 украинцев депортируют из Польши.