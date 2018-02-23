Из Словакии депортируют украинцев [ Редактировать ]
Из Словакии депортируют украинцев из-за того, что они работали без соответствующих документов и разрешений на одной из строительных площадок. Об этом сообщает "Апостроф".
Нелегальных работников в Кошице обнаружила полиция.
Кроме 24 украинцев, незаконно работали еще 38 граждан Молдовы. На объекте нелегалы занимались монтажными, плотницкими и земляными работами.
По итогам судебного разбирательства было вынесено 21 решение об административной ответственности. В частности, решения о депортации и запрете находиться на территории Словакии. Кроме того, лицам запретили въезд в страны ЕС сроком на 1 год.
В течение 15 дней нелегалы обязаны покинуть территорию Словакии.
Напомним, ранее сообщалось, что более 20 украинцев депортируют из Польши.
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