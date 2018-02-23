Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал свою речь на Конференции консервативных политических действий шуткой о своей лысине. Об этом сообщает Daily Caller.

"Толпа просто взбешена", пишет издание. Президент начал свою речь приветствием в то же время, вероятно, увидел себя на видео с камеры.

"Кстати, какая хорошая картинка, посмотрите на это. Я бы хотел посмотреть, как этот парень говорит. Это любовь", - добавил он.

TRUMP: “I try like Hell to hide my bald spot.”



This is performance art. pic.twitter.com/HtFQ11eRMc — Benny (@bennyjohnson) 23 февраля 2018 г.

"О, я чертовский стараюсь скрыть эту лысину, народ. Я тяжело работаю. Это не плохо выглядит, гей", - продолжал президент.

Напомним, ранее ветер испортил прическу Трампу, из-за чего была видна лысина президента.