США вводят самые жесткие в истории санкции - Трамп [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных санкций в отношении КНДР с целью предотвратить ядерную и ракетную программу Пхеньяна. Как сообщает Reuters, об этом Трамп заявил в пятницу, 23 февраля.
Новые ограничительные меры направлены против морских транспортных компаний, которые помогают Пхеньяну обходить уже существующие ограничения.
"Министерство финансов в ближайшее время предпримет новые меры для дальнейшего сокращения источников доходов и топлива, которые режим использует для финансирования своей ядерной программы и поддержания своих вооруженных сил", - сказал Трамп.
Список компаний, подпадающих под санкции опубликован на сайте Минфина США. В списке 27 компаний и 28 кораблей, судна зарегистрированы в Северной Корее, Китае, Сингапуре, Тайване, Гонконге, Маршалловых Островах, Танзании, Панаме и Коморских Островах.
Напомним, Евросоюз продлил санкции против Беларуси.
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