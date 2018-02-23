Президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных санкций в отношении КНДР с целью предотвратить ядерную и ракетную программу Пхеньяна. Как сообщает Reuters, об этом Трамп заявил в пятницу, 23 февраля.

Новые ограничительные меры направлены против морских транспортных компаний, которые помогают Пхеньяну обходить уже существующие ограничения.

"Министерство финансов в ближайшее время предпримет новые меры для дальнейшего сокращения источников доходов и топлива, которые режим использует для финансирования своей ядерной программы и поддержания своих вооруженных сил", - сказал Трамп.

Список компаний, подпадающих под санкции опубликован на сайте Минфина США. В списке 27 компаний и 28 кораблей, судна зарегистрированы в Северной Корее, Китае, Сингапуре, Тайване, Гонконге, Маршалловых Островах, Танзании, Панаме и Коморских Островах.

Напомним, Евросоюз продлил санкции против Беларуси.