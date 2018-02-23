В сети появились фото граждан Украины и Грузии, которые были задержаны после конфликта с полицией в польском городе Згеж в ночь на 23 февраля.

Снимки опубликовало издание Dziennik Lodzki.

Лица задержанных скрыты. Один из задержанных сфотографирован в нижнем белье.

Его нога перемотана бинтом, также заметна ссадина.

Напомним, между украинцами, грузинами и полицейскими произошла потасовка, в результате которой ранены несколько человек.