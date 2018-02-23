Потасовка украинцев с полицией в Польше: появились фото и видео [ Редактировать ]
В сети появились фото граждан Украины и Грузии, которые были задержаны после конфликта с полицией в польском городе Згеж в ночь на 23 февраля.
Снимки опубликовало издание Dziennik Lodzki.
Лица задержанных скрыты. Один из задержанных сфотографирован в нижнем белье.
Его нога перемотана бинтом, также заметна ссадина.
Напомним, между украинцами, грузинами и полицейскими произошла потасовка, в результате которой ранены несколько человек.
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