В столице Сомали в результате взрывов погибли 18 человек. Об этом пишет Reuters.

В сообщении отмечено, что инцидент произошел вечером 23 февраля. В Могадишо взорвались две машины, после чего началась стрельба.

"К настоящему моменту погибли 18 человек, еще 20 получили ранения", - сообщили медики.

Напомним, что в Йемене в результате авиаудара погибли 15 человек.