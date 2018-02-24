В Сомали в результате двойного теракта погибли 18 человек [ Редактировать ]
В столице Сомали в результате взрывов погибли 18 человек. Об этом пишет Reuters.
В сообщении отмечено, что инцидент произошел вечером 23 февраля. В Могадишо взорвались две машины, после чего началась стрельба.
"К настоящему моменту погибли 18 человек, еще 20 получили ранения", - сообщили медики.
Напомним, что в Йемене в результате авиаудара погибли 15 человек.
по теме
В Мьянме взорвались сразу три бомбы
24 февраля в Мьянме прогремели три взрыва в разных местах в столице штата Ракхайн Ситуэ, в том числе в доме высокопоставленного чиновника.
Оторванная кисть и "рваное" лицо: мужчины пострадали от взрыва петарды
23 февраля около 2 часов ночи в Гадячскую районную больницу Полтавской области были доставлены двое мужчин с тяжелыми травмами.
У Перу вибухівкою знищують злітно-посадкові смуги наркоторговців (відео)
Правоохоронці намагаються припинити наркотрафік з Колумбії. Три роки тому навіть запровадили закон, який дозволив збивати над джунглями літаки з контрабандою.
В Черногории взорвали посольство США
Взрыв в посольстве США в Черногории. Неизвестный бросил гранату в здание представительства в столице Подгорице, после чего покончил с собой.
У Чорногорії зловмисник кинув гранату в посольство США
Невідомий кинув гранату в бік будівлі дипломатичного представництва. За мить - підірвався й сам.