В ограждение Белого дома "влетел" автомобиль [ Редактировать ]
23 февраля в Вашингтоне легковой автомобиль врезался в заграждения у Белого дома. В связи с этим входы в здание администрации президента США временно перекрыты. Об этом сообщает АР.
По информации издания, за рулем автомобиля находилась женщина, ее сразу задержали.
Секретная служба США, отвечающая за охрану первых лиц государства, сообщила, что автомобиль "не проник за заградительный барьер Белого дома". Во время инцидента оружие не применялось.
В результате инцидента ни один сотрудник правоохранительных органов не пострадал. О состоянии водительницы не сообщается.
В момент инцидента президент США Дональд Трамп принимал в своей резиденции премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла. Тернбулл остается в Белом доме на время расследование инцидента.
Напомним, что в США известный спортсмен разбился в автокатастрофе.
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