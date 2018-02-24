Боевики из артиллерии бьют по Луганскому [ Редактировать ]
Вечером 23 февраля боевики из артиллерии обстреляли окрестности населенного пункта Луганское и позиции военных в районе Подлесного. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"На Луганском направлении, около 21:00 противник обстрелял позиции сил АТО из запрещенного Минскими договоренностями вооружения – артиллерией калибра 122 мм", – говорится в сообщении.
По предварительной информации штаба, в результате обстрела несколько снарядов разорвались на окраине населенного пункта Луганское. Взрывной волной повреждено имущество местных жителей.
Как отмечается, в районе населенного пункта Подлесное боевики применили против подразделений сил АТО артиллерийские системы калибра 152-мм.
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