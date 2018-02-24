23 февраля, в Мексике произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 23 км на северо-запад от населенного пункта Сан-Мигель-Панистлауака. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, что у берегов Индонезии произошло сильное землетрясение.