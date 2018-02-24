Мексику всколыхнуло сильное землетрясение [ Редактировать ]
23 февраля, в Мексике произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 23 км на северо-запад от населенного пункта Сан-Мигель-Панистлауака. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, что у берегов Индонезии произошло сильное землетрясение.
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