Полицейский поймал выпавшего из окна ребенка и сам оказался в больнице (видео) [ Редактировать ]
Полицейский из египетского города Асьют спас упавшего с балкона пятилетнего ребенка. Пока его коллеги пытались растянуть ткань, мужчина не растерялся и поймал мальчика руками. Подвиг офицера зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Как сообщает Mirror, в результате падения с третьего этажа ребенок не пострадал, а вот его спаситель был вынужден обратиться за врачебной помощью.
Позже все трое офицеров, участвовавших в спасении ребенка, встретились с губернатором Асьюта Ясиром Эль-Десуки, который поблагодарил полицейских и выплатил им денежные премии.
Напомним, что ранее голая модель выпала из окна.
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