Бразилия готова инвестировать в промышленность Харьковской области [ Редактировать ]
Бразилия хочет направлять своих студентов в украинские вузы. Обучаться в сфере ІТ, инженерной и медицинской областях. Об этом на встрече с харьковским губернатором Юлией Светличной заявил посол Бразилии в Украине Освальдо Биато.
Готова Бразилия сотрудничать и в области экономики - сейчас эта страна поставляет в Украину минеральные удобрения и лекарства. Также посла заинтересовал Харьковский авиационный завод.
"Активізуємо міжнародне співробітництво тут, на Харківщині. Обговорили декілька питань стосовно подальшої кооперації у сфері сільського господарства, промисловості, легкої промисловості, машинобудування, а також фармації. Обговорили питання щодо обміну делегаціями, бізнес делегаціями, які ознайомляться із потенціалом Харківської області. У нас дуже схожі економіки, тому будемо працювати задля того, щоб завантажити ринок Бразилії, а ви знаєте, що вона п'ята країна у світі за кількістю населення і за площею", - говорит Юлия Светличная, глава Харьковской облгосадминистрации.
"Мы имеем большой потенциал сотрудничества в таких сферах образования как медицина, инженерия и компьютерные науки. Нам интересно также Сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Сейчас мы экспортируем в Украину семена и сельхозтехнику. Бразилия открыта для импорта из Украины. Сейчас Украина поставляет удобрения и инсулин, мы хотим импортировать и другие медпрепараты", - говорит Освальдо Биато, чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Бразилия в Украине.
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