В Полтаве незаконно подняли цены на проезд в общественном транспорте - Каплин [ Редактировать ]
Нардеп Сергей Каплин подал в суд на Полтавский горисполком и таким образом буде добиваться снижения тарифа на проезд в общественном транспорте. По мнению Каплина - решение - повысить цену было принято местной властью незаконно, с нарушением процедуры. Напомню в конце прошлого года Полтавский горсовет повысил тариф на проезд до 3 грн - в тролейбусах и до 5 в автобусах.
"Ми прагнемо не тільки повернути назад вартість проїзду ми бачимо всі можливості і всі економічні передумови, як мінімум вдвоє зменшити розмір такого проїзду. Тут нажаль не має з нами представників тих політичних сил, які щодня бризкаючи жовчу з трибуни захищаючи начеб то захищаючи простих пересічних громадян. Так нам стало відомо, що Рабінович, заплатив півтора млн грн, а це отакий 50 кг мішок, 100 грн купюрами за один лише політ з Києва до однієї з Європейських столиць", - говорит Сергей Каплин, народный депутат лидер Социалистической партии.
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