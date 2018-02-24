Брошенные и забытые. Речь - об одиноких стариках, которые коротают век в доме престарелых в Черкасской области. Как им живется и кто им помогает - в материале наших корреспондентов.

"З собою оце тут тільки таке, а альбомчики, той що я в армію ходив, і одежа - я ж все сюди не заберу".

Сергей Емельянович показывает свои нехитрые пожитки, с которыми он полтора года назад переехал в территориальный центр социального обслуживания села Косари. Очутиться в 57 лет в доме престарелых ему, казалось бы, и не по статусу, и не по возрасту - у него есть родные, сын и дочь. Но с женой он развелся еще в 2004, а дети попросту отказались. После сложного перелома мужчина не смог сам себя обслуживать и попал сюда.

"Син і дочка в Києві. Син - комп'юторщік-програміст, а дочка - директор заводу продтоварів, а шо я їм там буду мішать? Вони не приїжджали до мене сюди", - говорит Сергей Бица, подопечный стационарного отделения центра социального обслуживания села Косари.

Таких, как Сергей Бица, в центре еще 27 человек. Все с похожими судьбами. У кого-то - просто не осталось родных, а кого-то родственники отправили доживать век в дом престарелых. Вот так на стареньких койках, в общих комнатах одинокие пенсионеры коротают дни. Большинству уже далеко за 70. Многие даже элементарно не могут себя обслужить.

"Ну, болить, я знаю, що болить, кашляє і стогне".

Провести старость рядом с близкими этим людям уже не суждено. Поэтому подопечные ищут родные души среди таких же. Валентина и Александр показывают обручальные кольца и свидетельство о браке ему 52, она на 10 лет старше. Союз пара узаконила прошлой осенью. Теперь у семьи своя комната, комод и даже кровать.

"Так схотіли, тож на старість, не в одіночку сидіть же, так воно. Так мені навіть лучше, коли є з ким побалакать", - говорит Валентина и Григорий Збудяк, подопечные стационарного отделения центра Социального обслуживания села Косари.

Условия хоть и скромные, говорит заведующая центром, но подопечные окружены заботой. Дом престарелых финансируется из районного бюджета, 75 процентов от пенсии у постояльцев высчитывают на содержание. Месяц проживания обходится в 4800 гривен. Сюда входят и медицинское обслуживание, и четырехразовое питание.

"Реабілітаційна кімната щоб була - це дійсно потребує, но треба тоді нову штатну одиницю ввести лікаря-реабілітолога. Я счітаю, що в нас є такі особи, що їм потрібна реабілітація дійсно", - говорит Людмила Бабенко, заведующая стационарным отделением.

Досуг у подопечных центра разнообразием не блещет - чтение, разговоры с соседями, прогулки в парке и единственный телевизор в столовой.

"Скинулися і придбали вам, сказали, що у вас немає одного великого телевізора. Це вам з нагоди Масляної, яка закінчилась, перед постом, щоб ви дивилися".

Этот большой телевизор теперь украсит столовую центра, такую же технику и средства гигиены нардеп Сергей Рудик передал и в дом престарелых села Ротмистровка. Говорит: подобные центры остро нуждаются даже в элементарной помощи, особенно в отдаленных селах.

"Якщо держава не встигає, або бракує ресурсу, або недостатньо швидко працюють соціальні служби, то є завжди можливість особисто допомогти ми живемо в час, коли всім складно але на то і існує людська доброта", - говорит Сергей Рудик, народный депутат Украины.

Нардеп призывает помогать подопечным домов престарелых. Практически везде не хватает памперсов для лежачих стариков и слуховых аппаратов. А еще - простого человеческого внимания от окружающих.