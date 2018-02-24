Экс-боец АТО из Николаевской области хранил дома склад боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба полиции. Во время обыска правоохранители обнаружили сумку с патронами, гранатой, двумя сигнальными ракетами и пластидом.

По словам подозреваемого - приехав домой в отпуск из АТО, он Случайно привез оружие вместе с личными вещами. Сейчас боеприпасы отправлены на экспертизу. Следователи открыли уголовное производство за незаконное обращение с оружием. Следственные действия - продолжаются.