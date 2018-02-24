В Николаевской области ветеран войны хранил дома склад боеприпасов [ Редактировать ]
Экс-боец АТО из Николаевской области хранил дома склад боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба полиции. Во время обыска правоохранители обнаружили сумку с патронами, гранатой, двумя сигнальными ракетами и пластидом.
По словам подозреваемого - приехав домой в отпуск из АТО, он Случайно привез оружие вместе с личными вещами. Сейчас боеприпасы отправлены на экспертизу. Следователи открыли уголовное производство за незаконное обращение с оружием. Следственные действия - продолжаются.
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