Полицейские на законных основаниях просили женщин раздеваться и показывать грудь. Об этом в своем Facebook написал спикер Нацполиции.

Так в МВД отреагировали на скандал который разгорелся в минувшую среду в Оболонском суде столицы. В тот день в деле по госизмене Януковича показания должен был давать - Петр Порошенко. Правоохранителям стала известно, что туда собираются прийти активистки . Для того, что бы определить, кто из присутствующих может оказаться провокатором, полицейские потребовали от девушек-журналисток снять верхнюю одежду и показать есть ли на их телах надписи. Позже, такие действия полиции осудили депутаты и юристы. Впрочем, в МВД своей вины в произошедшем не видят, мол действовали согласно букве закона