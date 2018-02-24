Ограбление под предлогом следственных действий. В Одессе трое злоумышленников пришли домой к иностранцу - мужчине из Южной Азии. Представились сотрудниками полиции, а когда он открыл дверь квартиры, ворвались внутрь, избили и связали его.

После этого, вынесли все ценности. У тридцатидевятилетнего мужчины украли компьютерную технику и деньги на общую сумму сто тысяч гривен. Полиция установила личности злоумышленников. Один из них - житель Одесской области - уже задержан. Уголовное производство открыто по статье "разбой". Налетчикам грозит от семи до двенадцати лет тюрьмы.

"Також, працівниками поліції, вживаються заходи по встановленню місцезнаходження та затримання двох інших зловмисників", - поясняет Дмитрий Головин, начальник ГУНП в Одесской области.