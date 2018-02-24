В Одессе псевдополицейские избили и ограбили иностранца [ Редактировать ]
Ограбление под предлогом следственных действий. В Одессе трое злоумышленников пришли домой к иностранцу - мужчине из Южной Азии. Представились сотрудниками полиции, а когда он открыл дверь квартиры, ворвались внутрь, избили и связали его.
После этого, вынесли все ценности. У тридцатидевятилетнего мужчины украли компьютерную технику и деньги на общую сумму сто тысяч гривен. Полиция установила личности злоумышленников. Один из них - житель Одесской области - уже задержан. Уголовное производство открыто по статье "разбой". Налетчикам грозит от семи до двенадцати лет тюрьмы.
"Також, працівниками поліції, вживаються заходи по встановленню місцезнаходження та затримання двох інших зловмисників", - поясняет Дмитрий Головин, начальник ГУНП в Одесской области.
по теме
Во Львове сотрудник гражданской охраны избил пассажира маршрутки
Пьяная выходка сотрудника "Муниципальной Варты" во Львове. Накануне вечером, мужчина вошел в салон маршрутки на одной из остановок. Попросил одного из сидящих пассажиров подержать его сумку. Тот - отказался. Тогда муниципал ударил парня кулаком в голову, а затем вытащил из сумки пистолет и стал угрожать.
Поліцейські Одещини створили мережу здирництва з потерпілих автовласників
Зловмисники крали машину, потім ховали її. І згодом через корумпованих поліцейських виходили на власника і вимагали викуп за машину - в середньому вартість коливалася від 5 до 10 тисяч доларів.
В Україні викрили мережу збуту наркотиків (відео)
А в Київській та Чернігівській областях викрили цілу мережу збуту наркотиків. Бізнес налагодив киянин. До угруповання входив колишній працівник поліції.
В Киеве спецназ вышел на молчаливый протест
"Молчаливый протест". Спецназовцы устроили акцию возле Шевченковского райсуда в Киеве. Выстроились перед зданием и, молча постояв несколько минут - разошлись. Таким образом они выразили протест против решения суда - отпустить стрелка, который ранил полицейского.
В Одессе от кори умер пятимесячный ребенок
В Одесской области от вызванных корью осложнений умер пятимесячный ребенок, он стал шестой жертвой заболевания с начала 2018 года.