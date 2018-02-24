Во Львове сотрудник гражданской охраны избил пассажира маршрутки [ Редактировать ]
Пьяная выходка сотрудника "Муниципальной Варты" во Львове. Накануне вечером, мужчина вошел в салон маршрутки на одной из остановок. Попросил одного из сидящих пассажиров подержать его сумку. Тот - отказался. Тогда муниципал ударил парня кулаком в голову, а затем вытащил из сумки пистолет и стал угрожать. Пассажиры задержали его и передали полиции. Он уже отстранён от службы в "Муниципальной Варте" - там он пробыл полгода.
Муниципалы патрулируют улицы, следят за общественным порядком, охраняют коммунальные учреждения, а с нового года - еще и детсады и школы. Использовать могут только газовые баллончики и дубинки. В пистолете, изъятом у задержанного, было 4 патрона. Полиция открыла уголовное производство за хулиганство. Муниципалу грозит до семи лет тюрьмы.
"Це стартовий, так званий пістолет. Так зброя називається. Вона не є вогнепальною, не газовою. Він був в дуже сильному стані алкогольного сп'яніння, пояснити нічого не міг. Вдарив у голову одного з пасажирів. Призначено експертизу", - поясняет Светлана Добровольская, пресс-секретарь ГУ Нацполиции во Львовской области.
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