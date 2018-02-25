Боевики активно подтягивают танки и артиллерию. Наблюдатели ОБСЕ заметили тридцать шесть танков на Светлодарском направлении, пять гаубиц в районе оккупированного Докучаевска и еще десять танков в самом Донецке. Кроме того, минометы и артсистемы под Калиновкой. Все это свидетельствует об игнорировании международного законодательства, о запрете размещения тяжелой военной техники в черте населённых пунктов, а также нарушает Минские договоренности.



"За УАЗ можете не переживати - на нього ПТУРа шкода буде".

Армейцы говорят - в таких случаях юмор помогает. Военный УАЗ несется по бездорожью вдоль линии соприкосновения. И смертоносный сюрприз может прилететь в любой момент. На днях, в этой местности, оккупанты из противотанкового комплекса, расстреляли броневик с военным медиком.

"З якої вони сторони? Зліва за посадкою".

Нулевая позиция украинских военных в районе Катериновки. Из окопов видны укрепления противника. Можно даже рассмотреть флаг боевиков. Бойцы говорят - враг здесь немного угомонился, но это не надолго. Солдаты отмечают, боевые действия усиливаются.

"Дуже жорстко! Було по три-чотири години воювали, а зараз по п'ять-шість", - рассказывает Юрий, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

На часах - полдень. В это время по соседним позициям уже работает вражеская артиллерия.

"Коли вони вже починають з більше каліберної зброї стріляти от тоді ми даємо відповідь, а так стараємося не давати відповідь", - говорит Владимир, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Ветви деревьев и кустарников скошены пулями. Солдаты говорят – зачастую, отвечать на вражеский огонь приходится. Пехотного вооружения достаточно. Получив ответ, боевики, как правило, идут снимать стресс.

"Расстояние до противника отсюда настолько короткое, что наши солдаты иногда даже слышат, как захмелевшие сепаратисты поют песни".

"Кажуть - ми п'ємо і вас запрошуємо. Червону калину співали нам".

"И дальше их будем учить и провчали так, шо вони нам тут і співали і кричали, що вони вже здаються і що ми вже їм браття поять", - рассказывает Евгений, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

У командира этой позиции не умолкает телефон. Сегодня ему исполнилось двадцать восемь. Поздравляют побратимы, знакомые. Но этого звонка он ждал особенно.

"Я хочу побажати тобі сили, мужності і терпіння аби перемогти в цій війні накінець. І щоб все було добре, щоб ти живий і здоровий поскоріше вертався додому, бо ми з доцею тебе любимо і чекаємо ми дуже скучили".

Именинник обещает, что так и будет. Говорит - не зря же командование его роту называет самураями.

"Кожен тиждень запитання: коли підемо? Коли вже будемо брати посадку? Коли противника візьмемо? Але поки що чекаємо команди зверху, а там буде видно", - поясняет Юрий Николенко, командир роты.