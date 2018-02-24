С пригретой на груди змеей сравнил Дональд Трамп прибывающих в США мигрантов. В своей речи на ежегодной конференции консерваторов он прочитал стих о женщине, которая спасла найденную на улице змею, а та ее укусила.

По словам Трампа, эта история показательна в контексте иммиграции. А его стране нужны люди, работающие на благо Америки. Напомню, миграционная реформа была одним из предвыборных обещаний Трампа. Он обещал построить стену на границе с соседней Мексикой, чтобы уменьшить поток беженцев. Сейчас он выступает за отмену популярной лотереи грин-карт.

"Этот стих называется "Змея", и подумайте об этом в контексте иммиграции. Ведь это именно то, что мы делаем с нашей страной, люди. Мы разрешаем иностранцам въезд, что доставляет нам много неприятностей. Но наши правоохранительные органы работают лучше, чем раньше. И мы любим нашу страну и обязательно позаботимся о ней", - говорит Дональд Трамп, президент США.