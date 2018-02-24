"Только для немцев": в Германии отказались выдавать продукты беженцам [ Редактировать ]
Только для немцев. Одна из благотворительных организаций Германии оказалась в центре скандала, после того, как решила временно не выдавать карточки клиентов беженцам. Подробнее - Татьяна Логунова.
Продукты по паспорту. И только по немецкому. Одна из благотворительных организаций Германии объявила будет, в первую очередь, помогать малоимущим, которые являются гражданами Германии. Мера временная, но уже вызвала в стране бурю возмущения.
В центре скандала - филиал благотворительной организации в городе Эссен. Работает он по такой схеме - нуждающимся выдают карточки потребителя, по которым те несколько раз в неделю могут бесплатно получить продукты. Если раньше клиентами организации были в основном немецкие безработные, матери-одиночки и пенсионеры, то теперь - в очередях стоят беженцы.
"Мы решили временно не регистрировать беженцев, потому что среди наших клиентов сейчас 75 процентов иностранцев. Раньше они составляли 35-40 процентов", - говорит Йорг Сартор, представитель филиала благотворительной организации в Эссене.
А еще, говорят представители организации - мужчины-иностранцы, которые приходят за продуктами группами, зачастую не проявляют уважения к пенсионерам и женщинам с детьми. И пугают их.
"Мы начали себя спрашивать - что случилось? Почему не приходит старушка? Почему не приходит молодая женщина? Мы не ограничиваем иностранцев, а даем возможность немцам снова прийти за помощью", - говорит Йорг Сартор, представитель филиала благотворительной организации в Эссене.
Руководство организации и другие благотворительные фонды такую избирательность уже раскритиковали. Дескать, помогать нужно всем нуждающимся, независимо от происхождения. И если продуктов на всех не хватает - просто не регистрировать новых клиентов, не проверив перед этим их паспорт.
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